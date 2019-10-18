Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektar alan kül oldu.
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektar alan kül oldu.
Alınan bilgiye göre, orman yangını, Andırın ilçesinin Boynuyoğun mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangına 3 hava aracıyla müdahale edilerek, 36 saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam eden orman yangınında, yaklaşık 10 hektar ormanlık alan zarar gördüğü öğrenildi.
(İHA)