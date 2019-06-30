Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta piknikte yakılan ateş nedeniyle orman yangını çıktı.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Alaçayır mevkisinde, piknikte yakılan ateşten kaynaklandığı belirtilen yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA