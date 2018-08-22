Kahramanmaraş'ta Orman Yangını
Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Karacasu Mahallesi Kapıçam bölgesindeki ormanlık alanda, piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığı değerlendirilen yangına, 6 arazöz, 3 su tankı, 50 orman işçisi ile vatandaşların desteğiyle müdahale ediliyor.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.