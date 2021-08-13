Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDIKahramanmaraş'taki orman yangınını söndürmeye çalışan ekiplere, 5 su tankı ile 50 yangın söndürme işçisi, destek olarak gönderildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kahramanmaraş'taki orman yangınını söndürmeye çalışan ekiplere, 5 su tankı ile 50 yangın söndürme işçisi, destek olarak gönderildi. Toplam 160 kişilik ekibin çalışması sonucu alevler, kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmasına devam ederken, 3 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç