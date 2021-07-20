Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

100 İŞÇİ İLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORKahramanmaraş'ta öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor.

100 İŞÇİ İLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede 100 yangın söndürme işçisi 20 arazöz ve su tankı ile alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. 2 uçak ve 4 helikopterin de sürekli sorti yaptığı söndürme çalışmalarında arazözlerin giremediği yerlere iş makinesi yardımıyla yollar açılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç