Kahramanmaraş'ta orman yangını
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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Yangın, Onikişubat İlçesi Bulutoğlu Mahallesi'nde yer alan ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine 4 helikopter, 2 uçak ve 4 yangın söndürme aracı ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yağın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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