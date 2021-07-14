KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI
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KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alanda yangın çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan 6 helikopter ve 1 uçağın da destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.Yangın, öğleden sonra Çamlıbel Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ile Osmaniye'den çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi. Ekiplerin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına havadan 6 helikopter ile 1 uçak destek verdi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, ihbarın ardından yangın yerine giderek incelemelerde bulundu. Henüz neden çıktığı belirlenmeyen yangında şu ana kadar yaklaşık 30 hektarlık bir alan zarar görürken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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