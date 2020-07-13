Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 1 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 1 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ahir Dağında çıkan yangına ihbar üzerine 2 arazöz ve 6 işçi ile müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA