Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 1 dönümlük orman alanı zarar gördü.
13.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:19
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 1 dönümlük orman alanı zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Ahir Dağında çıkan yangına ihbar üzerine 2 arazöz ve 6 işçi ile müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA