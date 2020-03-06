Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı - Haberler

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne yönelik operasyonda 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

06.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:30
Kahramanmaraş'ta organize suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

'ta organize suç örgütüne yönelik operasyonda 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 3 ay süren takip sonrası kent genelinde 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda organize suç örgütü kurdukları ileri sürülen Çetin A., Cengiz T., Adem K., Kazım T., Ümit Y., Hatice C., Sedanur B. ve Abdullah T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çek, senet, telefon, bilgisayar, fişek gibi materyallere el konuldu.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler