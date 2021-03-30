Kahramanmaraş'ta ordu evinde çıkan yangın söndürüldü
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Kahramanmaraş'ta ordu evinde çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta ordu evinde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bulunan askeri kışla içerisindeki ordu evinde çıkan yangın söndürüldü.

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Kahramanmaraş'ta bulunan askeri kışla içerisindeki ordu evinde çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş Gazi Kışlası içinde yer alan ordu evindeki yangına 10 itfaiye aracı, 50 personel ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis ekipleri, söndürme çalışmalarına TOMA ile destek verdi. İtfaiye ekipleri yangının bölgeye sıçramaması için zamanla yarıştı. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında bina kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta ordu evinde çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ta ordu evinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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