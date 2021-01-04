Kahramanmaraş'ta oluşan sis tabakası görsel şölen sundu
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Kahramanmaraş'ta oluşan sis tabakası görsel şölen sundu

04.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:44
Kahramanmaraş'ta oluşan sis tabakası görsel şölen sundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Hava sıcaklığının birden düşmesiyle ilçe merkezi ve Elbistan Ovası üzerinde oluşan yoğun sis adeta görsel şölen sundu.

Kentin üzerini kaplayan ve denizi andıran görselden etkilenenler, sis tabakası altında kalan kenti, Şar Dağı'nın zirvesine çıkarak görüntüledi.

Bu arada sis nedeniyle Elbistan-Ekinözü kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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