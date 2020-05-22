Kahramanmaraş'ta oluşan hortum elektrik direği ve ağaçları devirdi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle elektrik direği ve kavak ağaçları devrildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle elektrik direği ve kavak ağaçları devrildi. İlçeye bağlı kırsal İğde Mahallesi Boğazkesen mevkisinde, etkili olan rüzgarın ardından hortum oluştu. Yaklaşık 2 dakika süren hortum nedeniyle bir elektrik direği ile yaklaşık 30 kavak ağacı devrildi. Mahalle sakinlerinden Yahya Marangoz, yetişmiş kavak ağaçlarının birbiri ardına kırıldığını belirtti. Hortumun kısa sürmesine rağmen bazı zararlar verdiğini ifade eden Marangoz, elektrik direğinin devrilip tellerin yere düştüğü anda kimsenin olmamasının olası bir faciayı önlediğini söyledi. Devrilen elektrik direği nedeni ile enerji kesintisi yaşanan mahallede, görevlilerin onarım yapmasının ardından hatta elektrik yeniden verildi. Kaynak: AA