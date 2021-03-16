Kahramanmaraş'ta okul servis araçları denetlendi

Kahramanmaraş'ta okul servis araçları denetlendi. 5 sürücüye toplam bin 570 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ile Andırın, Afşin, Pazarcık, Göksun, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerinde okul servis araçlarının trafik ve pandemi kurallarına uyup uymadıkları denetlendi. Servis şoförleri trafik kuralları konusunda, öğrenciler ise emniyet kemerinin önemi ve okul servis araçlarında hareket tarzı konusunda bilgilendirildi.

Okul servis araçlarında eksikliği bulunan 5 sürücüye toplam bin 570 TL trafik idari para cezası uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı