Kahramanmaraş'ta okul geçitlerinde görev alacak kişilere belgeleri verildi

13.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:22

Kahramanmaraş'ta okul geçitlerinde görev alacak 74 kişi eğitimlerinin tamamlanmasının ardından belgeleri aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Cemal Yılmaz, kurumun konferans salonunda düzenledikleri etkinlikte, okul geçit görevlilerinin çok önemli bir sorumluluk aldığını söyledi.

Görevlileri aldığı sorumluluktan dolayı kutlayan Yılmaz, "Trafikte karşılıklı yardımcı olmaya çalışılarak bu sorunların üstesinden gelinebilir. Trafikte önce kendi güvenliğimizi almamız gerekiyor. İl Emniyet Müdürlüğüne, Müdürlüğümüz birimlerine, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve tüm paydaşlara bu önemli çalışma için teşekkür ediyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan ise trafikte yaralanma, can ve mal kaybı gibi durumların tüm dünya ülkelerinin mücadele ettiği genel bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Güvenli bir trafik sistemi oluşturulabilmesi için trafiğin aktif unsurları olan insan hatalarının önlenmesinin görevleri açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Doğan, "Trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile siz okul geçidi görevlilerine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu ve Karayolları Trafik Kanununun 178.maddesi bizim için çok önemlidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul geçit görevlilerine belge dağıtımı yapıldı.



Etkinliğe, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çeribaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kahramanmaraş'ta 17 okulda 74 kişi gönüllü olarak görev alarak, okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenli olarak geçiş yapmalarını sağlayacak.

Kaynak: AA