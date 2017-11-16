Kahramanmaraş'ta Oktay Derelioğlu ile Yollar Ayrıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kahramanmaraş'ta Teknik Direktör Oktay Derelioğlu'nun görevine son verildi.



Bir süre önce takımın başına getirilen Derelioğlu'nun yönetimle arasında son günlerde yaşadığı sorunlar ipleri koparttı. Yönetim biri kupada olmak üzere takımla birlikte 5 karşılaşmaya çıkan Oktay Derelioğlu'nun sözleşmesini tek taraflı feshederken, genç teknik adamın yakın çevresine yönetim tarafından işine karışılığı kendinden habersiz bazı futbolcuların gönderilmesinden dolayı rahatsız olduğunu dile getirdiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ