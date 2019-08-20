Kahramanmaraş'ta oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı

20.08.2019 11:32

Kahramanmaraş'ta oksijen tüpünün alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Afşin-Elbistan ilçesi sınırlarında bulunan A Termik Santrali'nin mekanik atölyesinde, onarım sırasında bir oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Bu sırada atölyede çalışan Enes Can (25) ile Halil Çember (47) yaralandı.

Kurum ambulanslarıyla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA