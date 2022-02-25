Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrenciler geri dönüşüm malzemeleriyle kütüphane oluşturdu

Kahramanmaraş'ta öğretmen ve öğrenciler tarafından atıl malzemeler kullanılarak 2 okulda "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" yapıldı.

Kanuni Ortaokulu ve Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atıl malzemelerden kütüphane oluşturmaya karar verdi.

Gönüllü olarak projede yer alan öğretmen ve öğrenciler, topladıkları araç lastiği, bisiklet zinciri, tahta kasa ile eski kullanılmayan koltuk ve masalardan "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" oluşturdu.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinde okullarına kütüphaneyi kazandıran öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Projeye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Gökşen, "Buradaki geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen raflarımızdaki kitapları çocuklarımız mutlaka okuyacaklardır. Emeği geçenlerin ellerine sağlık diyorum. Okuyacak olan öğrencilerimizin okuyan öğrencilerimizin de gözlerine sağlık diyorum. Bu tür faaliyetler ilçemizde devam edecektir. Önemli olan buraları açmak değil, açtığımız gibi korumak koruduktan sonra da çocuklarımızın hizmetine sunmak. İnşallah çocuklarımız bunlardan en güzel şekilde yararlanacaktır diyorum." dedi.

Öğrencilerden Beyza Bal da kütüphanenin yapılışında arkadaşlarının boyama, çizim gibi işler yaptığını belirtti.

Öğretmenlerinin kendilerine böyle bir proje sunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Bal, "Tahta sebze kasaları kestik, boyadık, çizdik. 1 ay sürdü. Hatta belki daha fazla sürdü. Herkes kendi el emeğini gösterdi bayağı emek veren bir şey oldu. Sonucunu böyle olacağını kimse beklemiyordu ama bence çok güzel oldu rengarenk bir kütüphanemiz oldu." diye konuştu.