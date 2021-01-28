Kahramanmaraş'ta öğrencileri için evini sınıfa çeviren öğretmen ödüllendirildi
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Kahramanmaraş'ta öğrencileri için evini sınıfa çeviren öğretmen ödüllendirildi

28.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:08
Kahramanmaraş'ta öğrencileri için evini sınıfa çeviren öğretmen ödüllendirildi

Kahramanmaraş'ta evinin bir bölümünü sınıfa çeviren ve öğrencilerine dijital içerik sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden "Mutiş Teacher" isimli kanal açan İngilizce öğretmeni Muhterem Sida, ödüllendirildi.

Kahramanmaraş'ta evinin bir bölümünü sınıfa çeviren ve öğrencilerine dijital içerik sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden "Mutiş Teacher" isimli kanal açan İngilizce öğretmeni Muhterem Sida, ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte uzaktan eğitimde yaptığı canlı derslerin yanında, sosyal medyadaki kanalında kalıcı içerikler üreten ve Türkiye genelinden büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Sidan'a örnek çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, ürettiği dijital içeriklerle eğitime sunmuş olduğu katkılardan dolayı Sidan'a belgesini takdim etti.

Kendisine verilen belgeden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Sidan, "Herşey küçük bir kıvılcımla başladı derler ya. Böyle bir hikaye işte Mutiş Teacher'ın hikayesi. Annelikten sonra en çok sevdiğimdir kendisi. İyiki öğretmenim. Yol uzun ve hayaller büyük. Bu yolda desteğini esirgemeyen, yüreğimde yüce yere sahip olan insanlar ise çok." diye konuştu.

Yunus Emre Ortaokulunda görevli Muhterem Sidan'ın sosyal medyadan yaptığı canlı dersleri ve ürettiği dijital içerikleri, bir süre önce Anadolu Ajansı (AA) gündeme getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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