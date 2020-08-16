Kahramanmaraş'ta off-road heyecanı
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Kahramanmaraş'ta off-road heyecanı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen off-road organizasyonu, heyecanlı anlara sahne oldu.

16.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:07

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen off-road organizasyonu, heyecanlı anlara sahne oldu.

Elbistan Belediyesi ile Elbistan Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (ELOFF) iş birliğinde Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki lavanta bahçelerinde hazırlanan parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, 30 ekip katıldı.

Belediye başkanı Mehmet Gürbüz'ün start verdiği organizasyonda yarışmacılar, araçlarıyla zorlu parkurda en iyi dereceyi elde etmek için kıyasıya mücadele verdi.

Bazı katılımcıların parkuru tamamlamakta zorlandığı etkinlikte, çamura saplanan araçlar iş makinalarıyla kurtarıldı.

Başkan Gürbüz, gazetecilere, organizasyonun düzenlendiği vadinin, Türkiye'nin önemli lavanta ekim alanlarından olduğunu belirtti.

Söz konusu alanda ileri tarihte ulusal çapta off-road yarışları yapmayı hedeflediklerini aktaran Gürbüz, "Off-road sporuna gönül vermiş herkesi burada ağırlamak istiyoruz. Adrenalin tutkunlarına, ELOFF üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ELOFF Başkanı Galip Şahin ise organizasyonun gerçekleştirilmesine katkıları nedeniyle Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta off-road heyecanı

Kaynak: AA

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