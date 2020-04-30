Kahramanmaraş'ta ocakta unutulan yemek yangına neden oldu
30.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:14
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartmanda, mutfakta ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartmanda, mutfakta ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Hanefi Mahçiçek Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 3'ünca katındaki dairenin balkonundan duman gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangının, mutfaktaki ocakta unutulan yemekten dolayı çıktığı öğrenildi. Yangın sonrası mutfakta maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA