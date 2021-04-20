Kahramanmaraş'ta Nurhak Belediyesi hizmet binası karantinaya alındı
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Kahramanmaraş'ta Nurhak Belediyesi hizmet binası karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ta Nurhak Belediyesi hizmet binası karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde belediye hizmet binasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde belediye hizmet binasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Nurhak Kaymakamı Yasin Akgül başkanlığında toplandı.

Toplantıda, personellerde görülen vaka ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Nurhak Belediyesi hizmet binasında 19 Nisan'dan itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Hizmetlerin bir süre çevrim içi verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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