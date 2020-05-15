Kahramanmaraş'ta nişan töreni kaynaklı Kovid-19 vakaları kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta nişan töreni kaynaklı Kovid-19 vakaları kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı bir mahallede, düzenlenen nişan törenine katılım nedeniyle meydana gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının erken teşhis ve müdahale sonucu kontrol altına alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta nişan töreni kaynaklı Kovid-19 vakaları kontrol altına alındı
15.05.2020 00:42 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:42

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı bir mahallede, düzenlenen nişan törenine katılım nedeniyle meydana gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının erken teşhis ve müdahale sonucu kontrol altına alındığı bildirildi.

Afşin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta Afşin Devlet Hastanesine başvuran bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, iki gün sonra ise aynı aileden farklı kişilerin de değişik şikayetlerle sağlık birimlerine başvurduğu ve bunlardan ikisinin de test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun üzerine yapılan kapsamlı araştırmada Hüyüklü Mahallesi'nde 27 Nisan'da bir nişan töreni yapıldığı bilgisine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, 8 Mayıs itibarıyla mahallenin karantina altına alındığı hatırlatıldı.

Dün ise ilçe merkezinde 3 müstakil ev ve bir apartmanın da aynı şekilde karantinaya alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık birimlerimizin yoğun çalışması ve geniş kapsamlı test uygulamaları ile nişan töreni kaynaklı olarak toplam 39 vaka tespit edilmiştir. Bunların 28 tanesi herhangi bir şikayeti olmaksızın alan taraması ile tespit edilmiş kişiler olup kalan 11 kişi ise değişik şikayetlerle sağlık birimlerine müracaat etmeleri üzerine belirlenmiştir. Hastalarımızın 8 tanesi evde, 31 tanesi de değişik sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınmış olup durumları normal seyretmektedir."

İlgililer hakkında adli tahkikat başlatıldı

Açıklamada, tedbirler kapsamında jandarma tarafından mahallenin ana ve tali yol giriş çıkışlarının kapatıldığı, tarla ve bahçelerden giriş çıkışı engellemek adına drone marifetiyle de arazide denetimler yapıldığı belirtildi.

Salgının yayılmasına sebebiyet verenler hakkında gerekli idari yaptırımların uygulandığı bildirilen açıklamada, ilgililer hakkında Afşin Cumhuriyet Savcılığınca da adli tahkikat başlatıldığı duyuruldu.

Yayılım kontrol altına alındı

Nişan töreni kaynaklı salgın yayılımıyla ilgili son durumun da aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelinen süreçte gerek kolluk kuvvetlerimizin gerekse sağlık kuruluşlarımızın erken teşhis ve müdahalesi sonucunda nişan töreninden kaynaklanan yayılım kontrol altına alınmış olup, filyasyon ekiplerimizin çalışmaları da yoğun bir şekilde devam etmektedir. Katılım görece kısıtlı da olsa yapılan bir toplu organizasyon neticesinde ilçemizdeki vaka sayısı son iki aylık sürecin geneline bakıldığında maalesef sadece bir hafta içinde iki katına çıkmıştır. Bu sebeple halkımızın geçici bir süreyle kesinlikle toplu organizasyonlardan kaçınması, zorunlu değilse dışarıya çıkmaması, insanların toplu olarak bulunabileceği yerlerden uzak durması, kesinlikle maskesiz dışarı çıkmamaları ile sosyal mesafe kuralına uymaları hususunu bir kez daha hatırlatmak büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Haber
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Otellerde sosyal mesafe kuralına uygunluk metreyle ölçüldü
Kuyumcuya 'Kasayı boşaltın' diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı
Kuyumcuya "Kasayı boşaltın" diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti
Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Canan Kaftancıoğlu
Magazin Türkan Şoray Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan Hülya Koçyiğit
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta nişan töreni kaynaklı Kovid-19 vakaları kontrol altına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 04:08:50. #1.14#
title