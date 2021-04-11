KAHRAMANMARAŞ - Nisan ayında kar yağdı
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KAHRAMANMARAŞ - Nisan ayında kar yağdı

Anadolu Ajansı / Onur Güzel - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta nisan ayında yağan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçeleri beyaza büründü.

Kahramanmaraş'ta nisan ayında yağan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri ile kuzey ilçeleri beyaza büründü.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının azalmasıyla kentin yüksek kesimleri ve kuzey ilçelerinde kar yağışı başladı.

Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, kısıtlamadan muaf bazı sürücü ve yayalar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandıkları için zor anlar yaşadı.

Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar kürüme çalışması başlattı.

KAHRAMANMARAŞ - Nisan ayında kar yağdı
KAHRAMANMARAŞ - Nisan ayında kar yağdı
KAHRAMANMARAŞ - Nisan ayında kar yağdı
KAHRAMANMARAŞ - Nisan ayında kar yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Güzel

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