Kahramanmaraş'ta muhtarlık binasında yangın

Kahramanmaraş'ta muhtarlık binasında yangın

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mahalle muhtarlığı binasında yangın çıktı.

20.08.2019 23:38
Kahramanmaraş'ta muhtarlık binasında yangın

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mahalle muhtarlığı binasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde muhtarlık binasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, yangının elektrik kontağından çıkma ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangın söndürürken, bölgede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.