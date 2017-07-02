Kahramanmaraş'ta "Muhtarlar Yayla Şenliği" Düzenlendi
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, "Ülkemiz ve İslam coğrafyası bir istikbal ve istiklal savaşını yürütüyor.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, "Ülkemiz ve İslam coğrafyası bir istikbal ve istiklal savaşını yürütüyor." dedi.
Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen "2. Geleneksel Muhtarlar Yayla Şenliği"ne katıldı.
Güvenç, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bütün İslam coğrafyasının ayağa kalkmaya çalıştığını ifade etti.
"Ülkemiz ve İslam coğrafyası bir istikbal ve istiklal savaşını yürütüyor." diyen Güvenç, şöyle devam etti:
"Ama küresel güçler içte ve dışta bütün güçleriyle medeniyetimizi yeniden ayağa kaldırma hareketimizi çökertmeye çalışıyor. Bir yandan 2,5 milyonluk Katar'ı boğmaya çalışıyorlar, öbür yandan Rusya, İran, Amerika, Afrin'de, Musul'da karşımızda topyekün duruyorlar. Dışarıda bunları yaparken, içeride de rahat durmuyorlar. Daha dün Güneydoğu'da iki ilçe başkan yardımcımız, elinde silahı olmayan, siyaset yapmaya çalışan, demokratik yurttaşlık, vatandaşlık görevini yapan kardeşlerimiz, evlerinin önünde çocukların gözlerinin önünde katledildi."
CHP'nin, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe de değinen Güvenç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Küresel güçlerin emriyle, ana muhalefet partisi genel başkanının önderliğinde, arkasında DHKP-C, arkasında FETÖ, arkasında PKK, İstanbul'a yürüyüş başlattılar. Sözde 'adalet arayışı' adını altında yapmak istedikleri, bir kere daha Gezi olaylarını hortlatmaktır. Ülkemizin istikrarsızlığa mahkum edilmesi, bu ülkede huzurun güvenliğin kaybolmasıdır. Çok açık ve net bir şekilde bu senaryoları ortaya getirdiler.
7 Haziran seçimlerinin ardından PKK'nın Ankara'daki temsilcisi, CHP milletvekiline 'Birlikte ne güzel salladık' dedi. Salladıkları ekonomimizdi, Türkiye'nin geleceğiydi, istiklalimizdi, istikbalimizdi. 1 Kasım'da derslerini verdik, sandığa gömdük. 2016'da Avrupa Birliği ortama yüzde 1,8 büyürken, Türkiye darbeye rağmen yüzde 2,9 büyüdü."
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise ülkedeki huzur ve güven ortamının sağlanmasında muhtarlara büyük görevler düştüğünü söyledi.
Muhtarların bölgelerinde devletin temsilcisi olarak görev yaptığını belirten Erkoç, "Muhtarlar bizim için çok önemli. En yakın çalışma arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Muhtarlarımızın bu gayreti ve azmi olmasa, sorunların tespiti konusunda birçok personel görevlendirmek zorunda kalırız." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından mahalli ozanlar atıştı, türküler seslendirildi ve muhtarlar şiirler okudu.
Muhtarlar arasında acı biber, dondurma yeme ve halat çekme yarışmaları yapıldı.
Şenliğe, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç ve Nursel Reyhanlıoğlu ile muhtarlar katıldı.