Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu için okunan hatimlerin duası yapıldı
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Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu için okunan hatimlerin duası yapıldı

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu için okunan hatimlerin duası yapıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 12'nci ölüm yılı dolayısıyla okunan hatimlerin duası yapıldı.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 12'nci ölüm yılı dolayısıyla okunan hatimlerin duası yapıldı.

Anda Kardeşe Vefa Derneği Kahramanmaraş Temsilciliği tarafından seçim çalışmaları kapsamında partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi için okunan hatimlerin duası Abdülhamithan Camisi'nde yapıldı.

Cami çıkışında programa katılan vatandaşlara dernek üyeleri tarafından etli pilav ikramında bulunuldu.

Anda Kardeşe Vefa Derneği Kahramanmaraş İl Başkanı Yunus Atmalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma ve anlamak amacıyla program icra ettiklerini söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun sevenlerinin gönlünde yaşadığını belirten Atmalı, şunları kaydetti:

"Kendisi için okunan hatimlerin duasını yaptık. Hem de akabinde burada bir ikram sunarak birliğimizin ve beraberliğimizin daim olacağını iletmek istedik. İnşallah bundan sonra başkanımızı anma ve anlama programlarımız devam edecek. Dernek olarak kendisinin öğretilerini gören ve onlardan ders alan insanlar olarak İnşallah ondan gördüğümüz bize öğretilen doğru şeyleri yapmaya gayret edeceğiz. Bu noktada istikametimiz net."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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