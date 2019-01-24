Kahramanmaraş'ta motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 10 yaşındaki Ömer Ö. yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Ö.'ye, Ufuk Murat B. yönetimindeki 46 BV 387 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşe Ömer Ö., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA