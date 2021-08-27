Kahramanmaraş'ta motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
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Kahramanmaraş'ta motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Muhammed E. idaresindeki 46 MA 2635 plakalı motosiklet, Mehmet Akif Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yaya geçidini kullanan Mustafa K'ye çarptı.

Kazada sürücü ve motosikletteki Ali E. ile yaya Mustafa K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Mustafa K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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Kahramanmaraş'ta motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Haberler
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