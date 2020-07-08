Kahramanmaraş'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 ölü Kahramanmaraş'ta motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

M.A'nın (30) kullandığı 46 ABK 970 plakalı motosiklet, merkez Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye (62) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.A ile D.K. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü ve yaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA