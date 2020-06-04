Kahramanmaraş'ta motosiklet tutkunları doğada buluştu
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Kahramanmaraş'ta motosiklet tutkunları doğada buluştu

Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden bir araya gelen motosiklet tutkunları, Akdeniz Bölgesi'nde yapılacak olan dağ yarışları için hazırlıklara başladı.

Kahramanmaraş'ta motosiklet tutkunları doğada buluştu
04.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:12

Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden bir araya gelen motosiklet tutkunları, Akdeniz Bölgesi'nde yapılacak olan dağ yarışları için hazırlıklara başladı.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte merkez Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi ve Menzelet Barajı yakınlarında bulunan dağlarda buluşan motosiklet tutkunları, hem antrenman yapıp hem de doğayla baş başa kaldı.

Motosiklet tutkunlarına öncülük eden Galip Köse, yaptığı açıklamada, adrenalin dolu ve eğlenceli bir spor olduğu için dağ motorculuğunu seçtiklerini söyledi.

Genel olarak doğa gezileri yaparak antrenmanlarını sürdürdüklerini belirten Köse, "Engebeli ve dağlık kross için uygun olan yerleri tercih ediyoruz. Koronavirüs sürecinde motorlardan ayrı kalmıştık. Bugün de o sıkıntıyı atmak için buradayız ve eğlencemize devam ediyoruz. Grubumuzda 40 kişi yer alıyor." dedi.

"Psikolojik olarak rahatladığım için bu sporu yapıyorum"

Grubun en yaşlı üyesi olan Seyfullah Dodak (50) ise Kahramanmaraş'ta parkur olmadığı için sporcu yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti.

Parkur yapılması için ilgili kurumlarla görüştüklerini aktaran Dodak, "Bu spor şehirden uzak, doğa içerisinde gerçekten çok etkili oluyor. Bende psikolojik olarak rahatladığım için yaşıma rağmen oğlumla birlikte bu sporu yapıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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