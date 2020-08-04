Kahramanmaraş'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
04.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:41
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Kurt idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Aksu Mahallesi çıkışında devrildi.
Kazada, sürücü ile motosikletteki Mehmet Balaban yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA