KAHRAMANMARAŞ - Motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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KAHRAMANMARAŞ - Motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

15.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:49
KAHRAMANMARAŞ - Motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde bir kişinin yeni aldığı motosikleti ile Tekerek Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Serkan C. (19) ile Kadir Ç.(19) olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde gözaltına aldı. Adreste bulunan ve renkleri değiştirildiği belirlenen motosikletler ise sahiplerine edildi.

Şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Bu arada, zanlıların Ağcalı Mahallesi'nden çaldıkları motosikletle diğer hırsızlık olayını gerçekleştirmeye gittikleri öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ - Motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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