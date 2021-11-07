Kahramanmaraş'ta motosiklet çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde son üç günde çalınan motosikletlerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalıntı motosikletlerin saklandığı adresleri tespit eden ekipler, bazı iş yeri ve evlere düzenlediği eş zamanlı operasyonda M.S. (16), M.T. (16), M.B. (17), A.S. (16) ve F.Ç'yi (38) gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet ile çok sayıda yedek parça ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberi Kaydet