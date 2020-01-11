11.01.2020 01:29 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:31

Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinin ikinci katında çıktı. Güvenlik görevlileri, pencerelerden çıkan alevleri görünce hemen itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Atölyenin ikinci katında çıkan yangına hemen müdahale eden ekipler, alevler diğer mobilya ve kerestelere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında işyerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının neden çıktığı ile ilgili araştırma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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