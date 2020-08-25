Kahramanmaraş'ta misafir gibi davranarak hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, misafir gibi davranarak girdikleri apartmanlarda hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kadın vatandaşlarca yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, misafir gibi davranarak girdikleri apartmanlarda hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kadın vatandaşlarca yakalandı. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda hırsızlık yapmaya çalıştıkları ileri sürülen M.M.(24) ile P.D.(24) apartman sakinleri tarafından fark edildi. Apartman sakinleri, yakaladıkları şüphelileri polise teslim etti. Polisin yaptığı araştırma ve güvenlik kamerası kaydı incelemesi sonucunda, kadınların misafir gibi davranarak apartmanlara girdikleri, kapı zillerini çaldıkları ve kimsenin bulunmadığı evlerde hırsızlık yaptıkları belirlendi. Zanlıların bu yöntemle ilçedeki 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaynak: AA