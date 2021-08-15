KAHRAMANMARAŞ - Minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 79 DD 680 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Adıyaman karayolu Akçalar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada araçtakilerin, Kilis'ten bir düğüne katılmak üzere Kahramanmaraş'a gittikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı