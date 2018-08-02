Kahramanmaraş'ta Minibüs Tıra Çarptı: 1 Ölü, 13 Yaralı
Kahramanmaraş'ta minibüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta minibüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Kahramanmaraş yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 K 0311 plakalı minibüs, Tolşuklu mevkisinde önünde seyreden 46 HD 316 plakalı beton blok yüklü tıra çarptı.
İlk belirlemelere göre bir kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.