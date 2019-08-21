Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

21.08.2019 13:44

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Palabıyık yönetimindeki 46 K 7054 plakalı minibüs, Kahramanmaraş - Osmaniye kara yolunun 25'inci kilometresinde Sinan Yavuzkurt'un kullandığı 27 ZC 628 otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü ile araçlardaki Irmak Yavuzkurt (2), Ramazan Alpaç (10) ve Zübeyde Alpaç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA