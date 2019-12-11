Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer D. idaresindeki 46 AC 119 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun 11'inci kilometresinde, Recep K'nın kullandığı 27 GD 679 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleriyle İbrahim K, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ömer D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.