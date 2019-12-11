Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber

Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

11.12.2019 22:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:02
Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer D. idaresindeki 46 AC 119 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun 11'inci kilometresinde, Recep K'nın kullandığı 27 GD 679 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleriyle İbrahim K, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler