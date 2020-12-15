Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 6 yaralı
15.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:19
Kahramanmaraş'ta minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 46 ACT 468 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolu Seyrantepe Mahallesi yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile S.B. (39), Y.K. (35), T.B. (13) E.B. (11) ve D.B. (15) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı