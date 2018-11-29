Kahramanmaraş'ta Minibüs Devrildi: 1 Yaralı
Kahramanmaraş'ta minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali Soy, idaresindeki 01 TC 116 plakalı biber yüklü turşusu yüklü minibüs, merkez Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi Kadir Paşa Bulvarı'nda, sürüsünün sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Soy, çevredekilerce araç içerisinde çıkartıldı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.