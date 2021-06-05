Kahramanmaraş'ta meydana gelen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden doğan Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden doğan Ceyhan Nehri'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İlçe merkezinden geçen Ceyhan Nehri'nde çok sayıda balığın telef olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Elbistan Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve telef olan balıklardan numune aldı.

Ölümlerinin nehirdeki kirlilik ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını değerlendiren ekipler, bent kapaklarını açarak tahliye çalışması yaptı.

Kalealtı Sulama Birliği Başkanı Osman Otlutepe, balık ölümlerini fark ettiklerinde ilk olarak regülatör kapaklarını açarak tahliye çalışması yaptıklarını belirtti.

Sabah, pompa istasyonuna geldiklerinde balık ölümlerini gördüklerini anlatan Otlutepe, "İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Gönen ile Elbistan Belediyesi yetkililerini bilgilendirdik. Görevli arkadaşlar geldi, suyu tahliye ettik. Balık ölümlerini nispeten azalttık. Şu anda su tahliye edilmiş durumda, su tahliye edildiği için balık ölümleri azaldı." diye konuştu.

Otlutepe, yumurtlama döneminde yaşanan olayın nehirdeki balık popülasyonuna zarar verebileceğini, bu nedenle acil önlem alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü
Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Adnan Menderes İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Sergen Yalçın Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta meydana gelen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 18:25:38. #1.16#

title