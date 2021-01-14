Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı yağdı
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Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı yağdı

14.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:53
Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı yağdı

KAHRAMANMARAŞ'ta mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu, yollar kapandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu, yollar kapandı. Kapalı yollar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılırken, bölgede çalışmalar devam ediyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Göksun, Afşin, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu ilçelerinde etkili oldu. Kar nedeniyle özellikle kırsaldaki bazı mahallelerin yolları kapanırken, ekiplerin çalışmasıyla kapanan yollar kısa sürede açıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şu an itibariyle kar nedeniyle kapalı yolun olmadığını, yolların kapanmaması için de 250 personelin 210 araçla 24 saat esasına göre karla mücadelesini sürdürdüğü bildirildi.


Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı yağdı
Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı yağdı
Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı yağdı
Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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