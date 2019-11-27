Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.
27.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:34
Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.
Bölgede günün ilk saatlerinde yağmur etkili olurken, yükseklerde kar yağışı görüldü.
Göksun ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Berit Dağı'nın eteklerindeki ilçeye bağlı Ericek Mahallesi Müdürler İlkokulu öğrencileri de yılın ilk karının tadını çıkarttı.
Kar yağış nedeniyle ulaşımda sorun yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak: AA