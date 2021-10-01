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Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını Kahramanmaraş'ta metruk bir evde çıkan yangın çevrede korku dolu anlara neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta metruk bir evde çıkan yangın çevrede korku dolu anlara neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki eski ve kullanılmayan bir evde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik önlemi aldı.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı metruk yangında soğutma işlemleri sürüyor.

Polis yangın sonrası soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını

Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını

Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını

Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını

Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını

Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını

Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını

Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını

Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını

Kahramanmaraş'ta metruk ev yangını
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