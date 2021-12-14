Kahramanmaraş'ta metil alkolden zehirlenen 5 kişinin tedavisi sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlattı.

Detaylı araştırma yürüten ekipler, alkolün bir internet sitesinden satın alındığını, kentteki 10 adrese de gönderildiğini tespit etti. Ekipler, adreslerdeki 15 litre metil alkole el koydu.

Bu arada, metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan 5 kişinin tedavilerinin ise yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta 9 kişi, metil alkol zehirlenme şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alınmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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