Kahramanmaraş'ta maskesiz gezen 101 kişiye ceza
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Kahramanmaraş'ta maskesiz gezen 101 kişiye ceza

Kahramanmaraş'ta maskesiz gezen 101 kişiye ceza Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, son iki günde maskesiz sokağa çıkan 101 kişiye cezai işlem uyguladı.

22.05.2020 21:46 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:50

Kahramanmaraş'ta maskesiz gezen 101 kişiye ceza

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, son iki günde maskesiz sokağa çıkan 101 kişiye cezai işlem uyguladı.

Kahramanmaraş Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre kentte sokağa maskesiz sokağa çıkanlara karşı polis ekiplerinin uyarıları sürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu kentte polis ekiplerince denetimler artırıldı.

Ekipler, son iki günde vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarılar yaparken, uyarıları dikkate almayan toplam 101 kişiye il umumi hıfzıssıhha kurulu kararı gereğince 392'şer lira cezai işlem uyguladı. Özellikle, 20 yaş ve altı ile sokakta sosyal mesafeli yürümeyenleri Trabzon Bulvarında uyarırken, bazı vatandaşlar ise polisle tartıştı.

Kahramanmaraş'ta maskesiz gezen 101 kişiye ceza

Kaynak: İHA

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