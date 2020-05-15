Kahramanmaraş'ta maskesiz dolaşmak yasaklandı Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, koronavirüs salgınıyla mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler neticesinde, geçiş döneminde sosyal hayatın yeniden ve kontrollü olarak normalleşmesi için ilde salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek ve kamu sağlığına etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla ek tedbirler alındı.

Bu kapsamda, yarından itibaren il genelinde maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Kaynak: AA