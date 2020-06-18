Kahramanmaraş'ta maske takmayan 16 kişiye 6 bin 272 lira ceza uygulandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan ve maskesini çene altında tutan 16 kişiye, 6 bin 272 lira ceza kesildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan ve maskesini çene altında tutan 16 kişiye, 6 bin 272 lira ceza kesildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mayıs'ta alınan kararla kent merkezinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda Elbistan ilçesinde vaka artışının önlenmesi için polis ekiplerince yapılan uygulamalarda maske takmayan ve maskesi olup da çene altında tutan 16 kişiye, 6 bin 272 lira para ceza uygulandı.

Kaynak: AA