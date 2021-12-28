Kahramanmaraş'ta marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Kahramanmaraş'ta marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta zabıta ekiplerince fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta zabıta ekiplerince fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde faaliyet gösteren marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi yapıldığı belirtildi.

Rutin kontrollerin yanında ürünlerin raf ve kasa fiyatının da karşılaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın doğru fiyattan güvenilir alışveriş yapabilmesi için kontrollerimizi sürdürüyoruz. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi, belirlediğimiz takvim çerçevesinde ilgili kurumlarımızın destekleriyle sürdüreceğiz. Mevzuata aykırı iş ve işlemleri tespit ettiğimiz takdirde gerekli tüm yasal işlemleri uyguluyoruz. Tüketicimizin korunması için fahiş fiyata geçit vermiyoruz."

Kahramanmaraş'ta marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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